Boya BY-XM6-K2 миниатюрная 2,4 ГГц двухканальная беспроводная микрофонная система в зарядном кейсе. 

Описание

В BY-XM6-K2 используется усовершенствованная технология беспроводной передачи сигнала с адаптивной перестройкой частоты (AFH), которая позволяет микрофону автоматически избегать частотных скачков, обеспечивая стабильную передачу сигнала в диапазоне до 100 м (без препятствий).

Благодаря высококачественному корпусу, схеме обработки сигнала с соотношением сигнал/шум более 84 дБ, а также коэффициенту искажения менее 0,1%, микрофон обеспечивает высококачественный, чистый и малошумящий звук.

Благодаря яркому и удобочитаемому OLED-дисплею на передатчике и приемнике пользователи могут точно регулировать передачу сигнала. Кроме того, передатчик также оснащен встроенным всенаправленным микрофоном, поэтому пользователи могут закрепить передатчик на воротнике для записи голоса или подключить проводной петличный микрофон к разъему MIC IN передатчика.

Кроме того, этот комплект микрофонов оснащен как аудиокабелем 3,5 мм TRS-TRS, так и аудиокабелем 3,5 мм TRS-TRRS. Поэтому он может работать с Вашей зеркальной или беззеркальной камерой, смартфоном или компьютером и т.д.

BY-XM6-K1 оснащен портативным, но мощным чехлом для зарядки. Благодаря встроенному мощному аккумулятору, чехол для зарядки позволяет одновременно полностью заряжать приемник и передатчик без необходимости подключения кабеля. Кроме того, индикатор питания на зарядном чехле позволяет легко проверить емкость аккумулятора, а также состояние зарядки.

Характеристики:

Передатчик BY-XM6 TX:

Тип трансмиссии 2,4ГГц цифровая частота



Модуляция GFSK



Рабочий диапазон (без препятствий) до 100м.



Выходная мощность РЧ < 10мВт



Диаграмма направленности Всенаправленная



Частотная характеристика 35ГЦ – 18КГц



Максимальное звуковое давление (SPL) Встроенный микрофон: 120дБ Петличный микрофон: 110дБ



Чувствительность Встроенный микрофон: -39дБ Петличный микрофон: -39дБ



Сигнал/Шум > 84дБ



Требования к питанию Встроенный литий-ионный аккумулятор или USB-C DC 5V или зарядный чехол



Срок службы встроенного аккумулятора Примерно 7 часов



Антенна PIFA Антенна



Аудио входы 3,5мм TRS микрофонный/линейный разъём или встроенный микрофон



Вес Примерно 32г



Размеры 62,1х31,6х16,5мм



Рабочая температура -10°С до +50°С



Температура хранения -20°С до +55°С



Приёмник BY-XM6 RX:

Тип трансмиссии 2,4ГГц цифровая частота



Модуляция GFSK



Рабочий диапазон (без препятствий) до 100м.



Аудио выход 3,5 мм разъём для наушников 3,5 мм TRS выходной разъём



Уровень выходного сигнала -60дБВ до -20дБВ



Требования к питанию Встроенный литий-ионный аккумулятор или USB-C DC 5V или зарядный чехол



Срок службы встроенного аккумулятора Примерно 7 часов



Антенна PIFA Антенна



Вес Примерно 32г



Размеры 62,1х31,6х16,5мм



Рабочая температура -10°С до +50°С



Температура хранения -20°С до +55°С



Зарядный чехол BY-XM6 BOX: