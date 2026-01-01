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Boya BY-WM8-K2 комплект беспроводной двух-канальной радиосистемы
Boya BY-WM8-K2 комплект беспроводной двух-канальной радиосистемы
Boya BY-WM8-K2 комплект беспроводной двух-канальной радиосистемы

Boya BY-WM8-K2 комплект беспроводной двух-канальной радиосистемы

Boya
Артикул: NVF-9292

Boya BY-WM8-K2 - комплект беспроводной двух-канальной радиосистемы.

Комплект включает в себя компактный беспроводной репортерский микрофон BY-WHM8 и беспроводной приемник Boya BY-WM8R.

Описание

Характеристики:

  • Система
    • тип генератора – PLL синтезированный генератор
    • диапазон передачи – 584 МГц-608 МГц (передатчик А), 576 МГц-599 МГц (передатчик В)
    • каналы – 48
    • диапазон записи – 60 Гц-15 кГц +/- 3 дБ
    • дальность действия – 100 м (без препятствий)
    • рабочая температура – -10 / +50 С
    • температура хранения – -10 / +55 С
  • Приемник
    • антенна – гибкая
    • разъем аудио входа – 3,5 мм, мини-джек
    • сигнал / шум – 80 дБ
    • искажение – 0,8% (-60дБВ, вход 1 КГц)
    • уровень выходного сигнала наушников – 60 мВт, 32 Ом/1 КГц
    • уровень выходного аудио сигнала – 120 мВ
    • питание – две батарейки тип АА
    • время работы – 6 часов
    • размеры – 19,6х8х2,9 см
    • вес – 130 г (без батареек)
  •  Микрофон
    • микрофонный блок - динамический
    • направленность - однонаправленный
    • группа каналов - A или B
    • диапазон несущей частоты - 576,4 МГц-599,9 МГц (группа каналов - A) 568,6 МГц-592,1 МГц (группа каналов - B)
    • выходная мощность RF - ≤10 мВт
    • отношение сигнал шум - 80 дБ
    • габаритные размеры - 5,3x5,3x25,6 см
    • вес - 252 г (без батарей)

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