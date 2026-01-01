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Boya BY-WM4 Mark II цифровой беспроводной микрофон
Boya BY-WM4 Mark II цифровой беспроводной микрофон
Boya BY-WM4 Mark II цифровой беспроводной микрофон
Boya BY-WM4 Mark II цифровой беспроводной микрофон
Boya BY-WM4 Mark II цифровой беспроводной микрофон
Boya BY-WM4 Mark II цифровой беспроводной микрофон
Boya BY-WM4 Mark II цифровой беспроводной микрофон
Boya BY-WM4 Mark II цифровой беспроводной микрофон
Boya BY-WM4 Mark II цифровой беспроводной микрофон
Boya BY-WM4 Mark II цифровой беспроводной микрофон

Boya BY-WM4 Mark II цифровой беспроводной микрофон

Boya
Артикул: DAN-3443

Цифровой беспроводной микрофон Boya BY-WM4 Mark II.

Комплект состоящий из приемника, предатчика и петличного микрофона предназначенный для видеооператоров и любителей видеосъемки. Безпроводная система работает на частоте 2,4 ГГц и имеет возможность записи звука прямо на смартфоны, планшеты, камеры DSLR, видеокамеры, ПК и т.д.

Описание

Характеристики:

  • радиочастотная модуляция - GFSK
  • частотный диапазон - 2,4ГГц (2405-2478МГц)
  • частотная характеристика - 35Гц-14КГц±3дБ
  • сигнал/шум - 84 дБ или более
  • искажение - 0,05% или менее (32Ω, 1КГц, 65 мВт выход)
  • радиочастотный выходной уровень - 3 мВт
  • выходной уровень в наушнике - 32Ω, 65 мВт
  • чувствительность приема - -90 дБ +/- 3 дБ / 0 дБ = 1 В / Па, 1 кГц
  • аудиоразъем - 3,5 мм. мини-джэк
  • рабочий диапазон - 50 м (без препятствий)
  • питание - 3В постоянного тока (две батарейки ААА)
  • передатчик - 3В/75 мА
  • приемник - 3В/75 мА
  • размер передатчик - 70х45х35 мм
  • размер приемник - 47х70х23 мм
  • вес передатчик - 47 г (без батарейки)
  • вес приемник - 47 г (без батарейки)

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