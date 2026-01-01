Boya BY-WM4 Mark II цифровой беспроводной микрофон

Характеристики:
- радиочастотная модуляция - GFSK
- частотный диапазон - 2,4ГГц (2405-2478МГц)
- частотная характеристика - 35Гц-14КГц±3дБ
- сигнал/шум - 84 дБ или более
- искажение - 0,05% или менее (32Ω, 1КГц, 65 мВт выход)
- радиочастотный выходной уровень - 3 мВт
- выходной уровень в наушнике - 32Ω, 65 мВт
- чувствительность приема - -90 дБ +/- 3 дБ / 0 дБ = 1 В / Па, 1 кГц
- аудиоразъем - 3,5 мм. мини-джэк
- рабочий диапазон - 50 м (без препятствий)
- питание - 3В постоянного тока (две батарейки ААА)
- передатчик - 3В/75 мА
- приемник - 3В/75 мА
- размер передатчик - 70х45х35 мм
- размер приемник - 47х70х23 мм
- вес передатчик - 47 г (без батарейки)
- вес приемник - 47 г (без батарейки)