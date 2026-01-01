images
images
images
images
images
Saramonic SR-PAX2 накамерный микшер
Saramonic SR-PAX2 накамерный микшер
Saramonic SR-PAX2 накамерный микшер
Saramonic SR-PAX2 накамерный микшер
Saramonic SR-PAX2 накамерный микшер

Saramonic SR-PAX2 накамерный микшер

Saramonic
Артикул: DAN-2673

Накамерный микшер Saramonic SR-PAX2.

Прибор позволяет расширить возможность подключения различных средств записи к зеркальной или системной камере с функцией видеосъемки. Два монофонических входных разъема XLR и mini jack обеспечивают подключение двух микрофонов различного типа и направленности.

Описание

Прибор представляет собой двухканальный активный аудиомикшер специально разработанный для цифровых зеркальных, беззеркальных камер или видеокамер. Этот компактный и легкий микшер, идеально подойдет для записи звука профессионального качества из двух источников и микширования его в камеру.

Прибор крепится к основанию камеры, а резьбовое гнездо на его основании позволяет устанавливать прибор на штатив.

С двумя наборами входов микшер принимает сигналы от самых разных источников, таких как XLR микрофоны, 3,5 мм и беспроводные микрофоны. Уровни входа каждого канала можно контролировать с помощью ручек управления.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Ли Миллер: модная модель, военный фотокорреспондент, известный кулинар
Ли Миллер: модная модель, военный фотокорреспондент, известный кулинар
Магия в твоих руках. Godox представляет светодиодный ламповый светильник TL60
Магия в твоих руках. Godox представляет светодиодный ламповый светильник TL60
Создание дневного света разного вида
Создание дневного света разного вида
Работа стедикама Golle Micro с экшен-камерой
Работа стедикама Golle Micro с экшен-камерой
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.