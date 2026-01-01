Saramonic SR-PAX2 накамерный микшер

Описание

Прибор представляет собой двухканальный активный аудиомикшер специально разработанный для цифровых зеркальных, беззеркальных камер или видеокамер. Этот компактный и легкий микшер, идеально подойдет для записи звука профессионального качества из двух источников и микширования его в камеру.

Прибор крепится к основанию камеры, а резьбовое гнездо на его основании позволяет устанавливать прибор на штатив.

С двумя наборами входов микшер принимает сигналы от самых разных источников, таких как XLR микрофоны, 3,5 мм и беспроводные микрофоны. Уровни входа каждого канала можно контролировать с помощью ручек управления.