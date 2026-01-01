Saramonic Saramonic SR-AX104 накамерный микшер с предусилителем

Мониторный стереовход прибора дает возможность параллельно вести запись с пульта. Уровень звука может регулироваться поканально. Пользователь может контролировать качество записи, подключив наушники к разъему на микшере, а также по шкалам уровней входного сигнала на монохромном ЖК-дисплее. Стереофонический выход с разъемом мини-джек позволяет подключить микшер практически к любой фото- и видеокамере с аудиовходом.
Микшер оборудован предусилителем и фантомным питанием 12/48 В, благодаря чему поддерживается работа с конденсаторными микрофонами. Для ослабления шумов при низкой громкости источника предусмотрены отключаемые фильтры для каждого канала. Переключатель GND дает возможность выбирать заземление между каналами.
Устройство выполнено в корпусе из алюминия. Для крепления на камеру предусмотрена площадка с резьбовым соединением под штативное гнездо. Кроме того, на корпусе микшера предусмотрены два слота для крепления дополнительных аксессуаров и микрофонов.
Питание осуществляется от девяти вольтовой батареи типа «Крона».
Характеристики:
- аудиовходы - 2 моно XLR, 1 стерео мини-джек 3,5 мм, 1 мониторный композитный стерео
- аудиовыходы - 1 стерео мини-джек 3,5 мм
- частотный диапазон - 20 Гц- 20 кГц (±1,5 дБ)
- регулировка уровня звука - поканальная
- входной уровень - микрофон -3 dBu; линейный -14 dBu
- коэффициент нелинейных искажений - менее 0,01% @ 1 кГц, -30 dBu
- соотношение сигнал/шум - 85 дБ @ 1 кГц, -30 dBu
- фантомное питание - 12/48 В (до 14 мА)
- питание устройства - батарея 9 В типа «Крона»
- размер - 152x95x44 мм
- вес - 510 г