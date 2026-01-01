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Saramonic Saramonic SR-AX104 накамерный микшер с предусилителем
Saramonic Saramonic SR-AX104 накамерный микшер с предусилителем
Saramonic Saramonic SR-AX104 накамерный микшер с предусилителем
Saramonic Saramonic SR-AX104 накамерный микшер с предусилителем
Saramonic Saramonic SR-AX104 накамерный микшер с предусилителем
Saramonic Saramonic SR-AX104 накамерный микшер с предусилителем

Saramonic Saramonic SR-AX104 накамерный микшер с предусилителем

Saramonic
Артикул: DAN-2669

Накамерный микшер с предусилителем Saramonic SR-AX104.

Прибор позволяет расширить возможность подключения различных средств записи к зеркальной или системной камере с функцией видеосъемки. Два балансных монофонических входных разъема XLR обеспечивают подключение самых разнообразных профессиональных источников аудиосигнала, микрофонов различного типа и направленности, радиосистем, внешних микшеров и усилителей.

Описание

Мониторный стереовход прибора дает возможность параллельно вести запись с пульта. Уровень звука может регулироваться поканально. Пользователь может контролировать качество записи, подключив наушники к разъему на микшере, а также по шкалам уровней входного сигнала на монохромном ЖК-дисплее. Стереофонический выход с разъемом мини-джек позволяет подключить микшер практически к любой фото- и видеокамере с аудиовходом. 

Микшер оборудован предусилителем и фантомным питанием 12/48 В, благодаря чему поддерживается работа с конденсаторными микрофонами. Для ослабления шумов при низкой громкости источника предусмотрены отключаемые фильтры для каждого канала. Переключатель GND дает возможность выбирать заземление между каналами.

Устройство выполнено в корпусе из алюминия. Для крепления на камеру предусмотрена площадка с резьбовым соединением под штативное гнездо. Кроме того, на корпусе микшера предусмотрены два слота для крепления дополнительных аксессуаров и микрофонов.

Питание осуществляется от девяти вольтовой батареи типа «Крона».

Характеристики:

  • аудиовходы - 2 моно XLR, 1 стерео мини-джек 3,5 мм, 1 мониторный композитный стерео
  • аудиовыходы - 1 стерео мини-джек 3,5 мм
  • частотный диапазон - 20 Гц- 20 кГц (±1,5 дБ)
  • регулировка уровня звука - поканальная
  • входной уровень - микрофон -3 dBu; линейный -14 dBu
  • коэффициент нелинейных искажений - менее 0,01% @ 1 кГц, -30 dBu
  • соотношение сигнал/шум - 85 дБ @ 1 кГц, -30 dBu
  • фантомное питание - 12/48 В (до 14 мА)
  • питание устройства - батарея 9 В типа «Крона»
  • размер - 152x95x44 мм
  • вес - 510 г

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