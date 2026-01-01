Saramonic Saramonic SR-AX104 накамерный микшер с предусилителем

Описание

Мониторный стереовход прибора дает возможность параллельно вести запись с пульта. Уровень звука может регулироваться поканально. Пользователь может контролировать качество записи, подключив наушники к разъему на микшере, а также по шкалам уровней входного сигнала на монохромном ЖК-дисплее. Стереофонический выход с разъемом мини-джек позволяет подключить микшер практически к любой фото- и видеокамере с аудиовходом.

Микшер оборудован предусилителем и фантомным питанием 12/48 В, благодаря чему поддерживается работа с конденсаторными микрофонами. Для ослабления шумов при низкой громкости источника предусмотрены отключаемые фильтры для каждого канала. Переключатель GND дает возможность выбирать заземление между каналами.

Устройство выполнено в корпусе из алюминия. Для крепления на камеру предусмотрена площадка с резьбовым соединением под штативное гнездо. Кроме того, на корпусе микшера предусмотрены два слота для крепления дополнительных аксессуаров и микрофонов.

Питание осуществляется от девяти вольтовой батареи типа «Крона».

Характеристики: