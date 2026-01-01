SmallRig 1993B Universal Shotgun Microphone Mount оержатель микрофона

Характеристики:
- Размер 72 × 53.5 × 42 мм
- Вес 73 гр
Москва
Малая Семеновская 3с6
Универсальное крепление из алюминиевого сплава применяется для фиксации микрофонов разных размеров на направляющих диаметром 15 мм. Диаметры корпусов микрофонов 19-25 мм. Оснащено силиконовыми прокладками для предотвращения царапин и сколов на поверхности фиксируемых устройств. Совместимо с рукоятками SmallRig Top Handle 2027 и Heavy Duty Handle 1979
Характеристики:
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