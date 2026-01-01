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SmallRig 1993B Universal Shotgun Microphone Mount оержатель микрофона
SmallRig 1993B Universal Shotgun Microphone Mount оержатель микрофона
SmallRig 1993B Universal Shotgun Microphone Mount оержатель микрофона

SmallRig 1993B Universal Shotgun Microphone Mount оержатель микрофона

SmallRig
Артикул: OLE-2607

Универсальное крепление из алюминиевого сплава применяется для фиксации микрофонов разных размеров на направляющих диаметром 15 мм. Диаметры корпусов микрофонов 19-25 мм. Оснащено силиконовыми прокладками для предотвращения царапин и сколов на поверхности фиксируемых устройств. Совместимо с рукоятками SmallRig Top Handle 2027 и Heavy Duty Handle 1979

Описание

Характеристики:

  • Размер 72 × 53.5 × 42 мм
  • Вес 73 гр


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