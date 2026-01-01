SmallRig 1993B Universal Shotgun Microphone Mount оержатель микрофона

Артикул: OLE-2607

Универсальное крепление из алюминиевого сплава применяется для фиксации микрофонов разных размеров на направляющих диаметром 15 мм. Диаметры корпусов микрофонов 19-25 мм. Оснащено силиконовыми прокладками для предотвращения царапин и сколов на поверхности фиксируемых устройств. Совместимо с рукоятками SmallRig Top Handle 2027 и Heavy Duty Handle 1979