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E-IMAGE EIBSA01 Boom stand holder BSA-01 держатель микрофонной удочки

E-IMAGE EIBSA01 Boom stand holder BSA-01 держатель микрофонной удочки

E-IMAGE
Артикул: MTG-0825

E-IMAGE Boom stand holder BSA-01 держатель микрофонной удочки.

BSA-01 – кронштейн, позволяющий быстро и удобно установить микрофонную «удочку» на стойку или штатив.

Изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава с резиновым покрытием, защищающим «удочку» от повреждений. Подходит для всех трубок диаметром до 40 мм. Оснащен стандартной внутренней резьбой 3/8” и адаптером 1/4”.

Описание

Характеристики:

  • Длина 19 см
  • Высота 10,5 см
  • Диаметр основания 2,5 см
  • Вес 205 г

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