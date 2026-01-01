E-IMAGE EIBSA01 Boom stand holder BSA-01 держатель микрофонной удочки

Характеристики:
- Длина 19 см
- Высота 10,5 см
- Диаметр основания 2,5 см
- Вес 205 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
E-IMAGE Boom stand holder BSA-01 держатель микрофонной удочки.
BSA-01 – кронштейн, позволяющий быстро и удобно установить микрофонную «удочку» на стойку или штатив.
Изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава с резиновым покрытием, защищающим «удочку» от повреждений. Подходит для всех трубок диаметром до 40 мм. Оснащен стандартной внутренней резьбой 3/8” и адаптером 1/4”.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Предназначен для защиты микрофона от ударов и вибраций и снижения шума ветра при минимальных потерях высоких частот. "Цеппелин" сделан из легкого прочного высококачественного пластика, насадка выполнена из искусственного меха, в комплект также входят адаптер, резинки и зажимы. Совместим с микрофонами Ø19-22 мм, длиной 185 - 245 мм.
Профессиональный гиперкардиоидный микрофон-пушка точно и без искажений передает звуковой сигнал, одновременно снижая фоновый шум.. Высокая чувствительность -32 дБ ± 2 дБ. Устраняет нежелательные низкочастотные шумы. Позолоченный экранированный 3-контактный разъем XLR передает сигнал без помех. Цельнолитой латунный корпус.
SYNCO Mic-D2 направленный конденсаторный микрофон
Гиперкардиоидный микрофон-пушка SYNCO D2 уровня профи предназначен для высококачественной записи во внестудийных условиях. Отличный выбором для видео- и аудиозаписи интервью, репортажа, звуков живой природы, инструментальной звукозаписи концертных выступлений. Гиперкардиоидная диаграмма направленности и высокая чувствительность -32 дБ ± 3 дБ. Микрофон комплектуется стандартным 50 см кабелем XLRM-XLRF, ветрозащитой, держателем микрофона с поворотной головкой.
Профессиональный микрофон-пушка применяется в видеожурналистике. Широкий симметричный диапазон частотных откликов. Встроенный переключатель подавления низких частот. Позолоченный разъем XLR обеспечивает идеальную передачу тока звуковой частоты.