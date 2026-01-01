Boya BY-PB25 карбоновый монопод телескопический для микрофона с XLR разъемом

Артикул: NVF-9807

Boya BY-PB25 - телескопический, карбоновый монопод для микрофона с XLR-разъемом.

Монопод с рабочей длиной от 1 до 2,5 метров изготовлен из армированного углеродного волокна. Для регулировки длины секции снабжены цанговыми зажимами. Внутри расположен спиральный кабель с XLR-соединением. Для крепления аппаратуры предусмотрена резьба 1/4". В комплекте поставляется адаптер 3/8" и 5/8".