Saramonic SmartRig UC адаптер для микрофона на USB-C

Описание

Адаптер служит для подключения портативного микрофона или гитары к Android устройствам с разъемом USB Type-C. Он дает возможность произвести запись звука профессионального качества на смартфон, планшет, компьютер и т.д.

Подключите микрофон к разъему XLR, а адаптер подключите к Android устройству с помощью выходного кабеля USB-C.

Прибор работает от одной батареи 9 В. Он обеспечивает фантомное питание 48 В для профессиональных конденсаторных микрофонов. Уровень записи можно контролировать через наушники, для подключения которых в адаптере предусмотрен специальный выход с разъемом mini jack 3,5 мм.