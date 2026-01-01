images
images
images
Saramonic SmartRig UC адаптер для микрофона на USB-C
Saramonic SmartRig UC адаптер для микрофона на USB-C
Saramonic SmartRig UC адаптер для микрофона на USB-C

Saramonic SmartRig UC адаптер для микрофона на USB-C

Saramonic
Артикул: DAN-2678

Адаптер для микрофона Saramonic SmartRig UC на USB-C.

Прибор предназначен для подключения источников аудио сигнала профессионального класса к устройствам Android с разъемом USB Type-C. Уровень записи контролируется через наушники, для подключения которых в адаптере предусмотрен специальный выход с разъемом mini jack 3,5 мм.

Описание

Адаптер служит для подключения портативного микрофона или гитары к Android устройствам с разъемом USB Type-C. Он дает возможность произвести запись звука профессионального качества на смартфон, планшет, компьютер и т.д.

Подключите микрофон к разъему XLR, а адаптер подключите к Android устройству с помощью выходного кабеля USB-C.

Прибор работает от одной батареи 9 В. Он обеспечивает фантомное питание 48 В для профессиональных конденсаторных микрофонов. Уровень записи можно контролировать через наушники, для подключения которых в адаптере предусмотрен специальный выход с разъемом mini jack  3,5 мм.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Великие фотографы. Артура Элгорта (©Arthur Elgort)
Великие фотографы. Артура Элгорта (©Arthur Elgort)
Марк Рибу
Марк Рибу
Почему у вас ужасное фото на водительских правах
Почему у вас ужасное фото на водительских правах
KOL love Phottix Nuada Ring 60 LED. Обзор
KOL love Phottix Nuada Ring 60 LED. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.