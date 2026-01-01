E-IMAGE EIBSA03 Boom pole accessory BSA-03 адаптер для установки цеппелина

Артикул: MTG-0826

E-IMAGE Boom pole accessory BSA-03 адаптер для установки цеппелина.

BSA-03 – адаптер для установки микрофонов с ветрозащитой типа цеппелин на «удочки» и другие держатели.



Изготовлен из алюминия, оснащен отверстием с внутренней резьбой 3/8” и установочным винтом 3/8” с кольцом для быстрого и легкого монтажа микрофона.



Совместим с цеппелинами E-IMAGE (арт. BS-P60, BS-P70, BS-M20, BS-M80), а также других производителей.



Вес 30 г

Длина 55 мм