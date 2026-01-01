images
images
images
images
images
images
Fotokvant MAC-23-White диамонд для микрофона белый
Fotokvant MAC-23-White диамонд для микрофона белый
Fotokvant MAC-23-White диамонд для микрофона белый
Fotokvant MAC-23-White диамонд для микрофона белый
Fotokvant MAC-23-White диамонд для микрофона белый
Fotokvant MAC-23-White диамонд для микрофона белый

Fotokvant MAC-23-White диамонд для микрофона белый

Fotokvant
Артикул: DAN-9932

Куб Fotokvant MAC-23-White для микрофона белый. Пластиковый куб для микрофона с отверстием диаметром 37 мм. Отверстие имеет покрытие из поролона, что предохраняет микрофон от царапин. Куб предназначен для нанесения логотипа канала вещания. Размер - 100x100x100х70 мм. Цвет - белый. 

Описание

Fotokvant MAC-23-White диамонд для микрофона белый

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Эрик Ким - калифорнийский мастер уличной фотографии
Эрик Ким - калифорнийский мастер уличной фотографии
Как создать историческую картину &quot;тогда и сейчас&quot; и анимированный GIF
Как создать историческую картину "тогда и сейчас" и анимированный GIF
Позирование в будуарной фотосессии. Часть I
Позирование в будуарной фотосессии. Часть I
Видеообзор &quot;Миниатюрный светодиодный осветитель для телефона Fotokvant SL-60Al с 4 видами крепления&quot;
Видеообзор "Миниатюрный светодиодный осветитель для телефона Fotokvant SL-60Al с 4 видами крепления"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.