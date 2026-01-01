Fotokvant MAC-23-Orange диамонд для микрофона оранжевый

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Куб Fotokvant MAC-23-Orange для микрофона оранжевый. Пластиковый куб для микрофона с отверстием диаметром 37 мм. Отверстие имеет покрытие из поролона, что предохраняет микрофон от царапин. Куб предназначен для нанесения логотипа канала вещания. Размер - 95х85х75х70 мм. Цвет - оранжевый.
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