Fotokvant MAC-23-Blue диамонд для микрофона голубой

Артикул: DAN-9934

Куб Fotokvant MAC-23-Blue для микрофона голубой. Пластиковый куб для микрофона с отверстием диаметром 37 мм. Отверстие имеет покрытие из поролона, что предохраняет микрофон от царапин. Куб предназначен для нанесения логотипа канала вещания. Размер - 95х85х75х70 мм. Цвет - голубой.