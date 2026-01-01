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-12 %
Fotokvant MAC-22-Yellow большой куб для микрофона желтый
Fotokvant MAC-22-Yellow большой куб для микрофона желтый
Fotokvant MAC-22-Yellow большой куб для микрофона желтый
Fotokvant MAC-22-Yellow большой куб для микрофона желтый
Fotokvant MAC-22-Yellow большой куб для микрофона желтый

Fotokvant MAC-22-Yellow большой куб для микрофона желтый

Fotokvant
Артикул: DAN-9931

Куб Fotokvant MAC-22-Yellow  держатель для микрофона желтый. Пластиковый куб для микрофона с отверстием диаметром 37 мм. Отверстие имеет покрытие из поролона, что предохраняет микрофон от царапин. Куб предназначен для нанесения логотипа канала вещания. Размер - 80x80x60 мм. Цвет - желтый. 

Описание

Fotokvant MAC-22-Yellow большой куб для микрофона желтый

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