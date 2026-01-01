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Fotokvant MAC-22-Blue большой куб для микрофона голубой
Fotokvant MAC-22-Blue большой куб для микрофона голубой
Fotokvant MAC-22-Blue большой куб для микрофона голубой
Fotokvant MAC-22-Blue большой куб для микрофона голубой
Fotokvant MAC-22-Blue большой куб для микрофона голубой

Fotokvant MAC-22-Blue большой куб для микрофона голубой

Fotokvant
Артикул: DAN-9929

Куб Fotokvant MAC-22-Blue держатель для микрофона голубой. Пластиковый куб для микрофона с отверстием диаметром 37 мм. Отверстие имеет покрытие из поролона, что предохраняет микрофон от царапин. Куб предназначен для нанесения логотипа канала вещания. Размер - 80x80x60 мм. Цвет - голубой.

Описание

Fotokvant MAC-22-Blue большой куб для микрофона голубой

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