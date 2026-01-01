images
images
images
images
images
-5 %
Fotokvant MAC-21-White плоский прямоугольник для микрофона белый
Fotokvant MAC-21-White плоский прямоугольник для микрофона белый
Fotokvant MAC-21-White плоский прямоугольник для микрофона белый
Fotokvant MAC-21-White плоский прямоугольник для микрофона белый
Fotokvant MAC-21-White плоский прямоугольник для микрофона белый

Fotokvant MAC-21-White плоский прямоугольник для микрофона белый

Fotokvant
Артикул: DAN-9924

Куб Fotokvant MAC-21-White для микрофона белый. Пластиковый куб для микрофона с отверстием диаметром 37 мм. Отверстие имеет покрытие из плотного резинового кольца, что предохраняет микрофон от царапин. Куб предназначен для нанесения логотипа канала вещания. Размер - 100x100x45 мм. Цвет - белый.

Описание

Fotokvant MAC-21-White плоский прямоугольник для микрофона белый

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Godox V1 не за горами, берегись Profoto!
Godox V1 не за горами, берегись Profoto!
Столик для предметной съемки обзор Grifon PTY 60
Столик для предметной съемки обзор Grifon PTY 60
Три способа освещения фона
Три способа освещения фона
Лекция с мастер-класса &quot;Студийное оборудование и работа со светом&quot;
Лекция с мастер-класса "Студийное оборудование и работа со светом"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.