Fotokvant MAC-21-White плоский прямоугольник для микрофона белый

Артикул: DAN-9924

Куб Fotokvant MAC-21-White для микрофона белый. Пластиковый куб для микрофона с отверстием диаметром 37 мм. Отверстие имеет покрытие из плотного резинового кольца, что предохраняет микрофон от царапин. Куб предназначен для нанесения логотипа канала вещания. Размер - 100x100x45 мм. Цвет - белый.