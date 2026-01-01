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-5 %
Fotokvant MAC-21-Purple плоский прямоугольник для микрофона фиолетовый
Fotokvant MAC-21-Purple плоский прямоугольник для микрофона фиолетовый
Fotokvant MAC-21-Purple плоский прямоугольник для микрофона фиолетовый
Fotokvant MAC-21-Purple плоский прямоугольник для микрофона фиолетовый
Fotokvant MAC-21-Purple плоский прямоугольник для микрофона фиолетовый

Fotokvant MAC-21-Purple плоский прямоугольник для микрофона фиолетовый

Fotokvant
Артикул: DAN-9920

Куб Fotokvant MAC-21-Purple для микрофона фиолетовый. Пластиковый куб для микрофона с отверстием диаметром 37 мм. Отверстие имеет покрытие из плотного резинового кольца, что предохраняет микрофон от царапин. Куб предназначен для нанесения логотипа канала вещания. Размер - 100x100x45 мм. Цвет - фиолетовый.

Описание

Fotokvant MAC-21-Purple плоский прямоугольник для микрофона фиолетовый

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