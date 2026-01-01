Fotokvant MAC-20-Orange трапеция для микрофона оранжевая

Артикул: DAN-9914

Куб Fotokvant MAC-20-Orange держатель для микрофона оранжевый. Пластиковый куб для микрофона с отверстием диаметром 37 мм. Отверстие имеет покрытие из поролона, что предохраняет микрофон от царапин. Куб предназначен для нанесения логотипа канала вещания. Размер - 80x80x65 мм. Цвет - оранжевый.