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Fotokvant MAC-20-Grey трапеция для микрофона серая
Fotokvant MAC-20-Grey трапеция для микрофона серая
Fotokvant MAC-20-Grey трапеция для микрофона серая
Fotokvant MAC-20-Grey трапеция для микрофона серая
Fotokvant MAC-20-Grey трапеция для микрофона серая

Fotokvant MAC-20-Grey трапеция для микрофона серая

Fotokvant
Артикул: DAN-9916

Куб Fotokvant MAC-20 Grey держатель для микрофона серый. Пластиковый куб для микрофона с отверстием диаметром 37 мм. Отверстие имеет покрытие из поролона, что предохраняет микрофон от царапин. Куб предназначен для нанесения логотипа канала вещания. Размер - 80x80x65 мм. Цвет - серый. 

Описание

Fotokvant MAC-20-Grey трапеция для микрофона серая

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