Fotokvant MAC-20-Blue трапеция для микрофона голубая

Артикул: DAN-9913

Куб Fotokvant MAC-20-Blue держатель для микрофона голубой. Пластиковый куб для микрофона с отверстием диаметром 37 мм. Отверстие имеет покрытие из поролона, что предохраняет микрофон от царапин. Куб предназначен для нанесения логотипа канала вещания. Размер - 80x80x65 мм. Цвет - голубой.