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-12 %
Fotokvant MAC-19-Red треугольник для микрофона красный
Fotokvant MAC-19-Red треугольник для микрофона красный
Fotokvant MAC-19-Red треугольник для микрофона красный
Fotokvant MAC-19-Red треугольник для микрофона красный
Fotokvant MAC-19-Red треугольник для микрофона красный

Fotokvant MAC-19-Red треугольник для микрофона красный

Fotokvant
Артикул: DAN-9903

Куб Fotokvant MAC-19-Red для микрофона красный. Пластиковый куб для микрофона с отверстием диаметром 37 мм. Отверстие имеет покрытие из поролона, что предохраняет микрофон от царапин. Куб предназначен для нанесения логотипа канала вещания. Размер - 100x100x100х45 мм. Цвет - красный. 

Описание

Fotokvant MAC-19-Red треугольник для микрофона красный

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Временно нет в наличии

Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.

Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м – 3,2х5. Вес - 9,0 кг.

18 530 ₽
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