Fotokvant MAC-19-Blue треугольник для микрофона голубой

Артикул: DAN-9907

Куб Fotokvant MAC-19-Blue для микрофона голубой. Пластиковый куб для микрофона с отверстием диаметром 37 мм. Отверстие имеет покрытие из поролона, что предохраняет микрофон от царапин. Куб предназначен для нанесения логотипа канала вещания. Размер - 100x100x100х45 мм. Цвет - голубой.