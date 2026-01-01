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Fotokvant MAC-14 White Milk куб для микрофона белый молочный
Fotokvant MAC-14 White Milk куб для микрофона белый молочный
Fotokvant MAC-14 White Milk куб для микрофона белый молочный

Fotokvant MAC-14 White Milk куб для микрофона белый молочный

Fotokvant
Артикул: MTG-2241

Fotokvant MAC-14 White Milk куб для микрофона белый молочный. Пластиковый куб для микрофона с отверстием диаметром 37 мм. Внутреннее пространство имеет поролон для удержания куба на микрофоне. Куб предназначен для нанесения логотипа канала вещания. Размер - 70x70x50 мм. Цвет - молочный.

Описание

Fotokvant MAC-14 White Milk куб для микрофона белый молочный

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