Boya BY-AP1 беспроводные стереонаушники черные

Аккумулятор обеспечивает 6 часов автономной работы и заряжается от зарядного устройства которое идет в комплекте.
Наушники автоматически включаются после извлечения из чехла для зарядки и автоматически выключаются после того, как их положить обратно.
Характеристики:
- версия вluetooth - V5.0
- частота - 20HZ-20kHZ
- рабочая дистанция - ≥10м
- наушники АКБ - 50mAh*2
- зарядный кейс АКБ - 400mAh
- разъем для зарядки - DC5V/1A
- воспроизведение - ≈6 ч (наушники)(70% громкость); ≈16 ч (с зарядным кейсом)
- время зарядки - ≈1 ч (наушники); ≈1 ч (зарядный кейс)
- вluetooth рrofile - HSP/HFP/A2DP/AVRCP
- вес - 5г (наушники), 32г (зарядный кейс)