images
Boya BY-AP1 беспроводные стереонаушники черные

Boya BY-AP1 беспроводные стереонаушники черные

Boya
Артикул: DAN-5689

Беспроводные стереонаушники Boya BY-AP1, черные.

Стильные вluetooth наушники, весом 5 грамм. Дают возможность слушать аудиозапись, во время занятий спортом, путешествия или во время поездки на работу и домой. Цвет - черный.

Описание

Аккумулятор обеспечивает 6 часов автономной работы и заряжается от зарядного устройства которое идет в комплекте.

Наушники автоматически включаются после извлечения из чехла для зарядки и автоматически выключаются после того, как их положить обратно.

 Характеристики:

  • версия вluetooth - V5.0
  • частота - 20HZ-20kHZ
  • рабочая дистанция - ≥10м
  • наушники АКБ - 50mAh*2
  • зарядный кейс АКБ - 400mAh
  • разъем для зарядки - DC5V/1A
  • воспроизведение - ≈6 ч (наушники)(70% громкость); ≈16 ч (с зарядным кейсом)
  • время зарядки - ≈1 ч (наушники); ≈1 ч (зарядный кейс)
  • вluetooth рrofile - HSP/HFP/A2DP/AVRCP
  • вес - 5г (наушники), 32г (зарядный кейс)

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Арт. NVF-3162
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Наличие
более 10 шт

Fotokvant RAC-BR KIT – комплект зажимов под рулоны бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонную трубу.

Могут быть установлены на кронштейн для крепления фона на стену или потолок. Комплект рассчитан на крепление одного фона на стену или потолок. Длина крюка - 13 см.

2 930 ₽
В корзину
Fotokvant АСь-3 Natural стул режиссера низкий
Fotokvant АСь-3 Natural стул режиссера низкий
Fotokvant АСь-3 Natural стул режиссера низкий
Арт. DAN-3422
Fotokvant АСь-3 Natural стул режиссера низкий
Временно нет в наличии

Стул режиссера Fotokvant АСь-3 Natural, низкий.

Классический низкий, деревянный стул режиссера. Высота - 97 см. Максимальная нагрузка - 150 кг. Цвет - натурального дерева.

14 110 ₽
В корзину
Lensgo LYM-DMM2 универсальный кардиоидный микрофон
Lensgo LYM-DMM2 универсальный кардиоидный микрофон
Lensgo LYM-DMM2 универсальный кардиоидный микрофон
Арт. DAN-3756
Lensgo LYM-DMM2 универсальный кардиоидный микрофон
Наличие
в наличии 1-3 шт

Универсальный кардиоидный накамерный микрофон Lensgo LYM-DMM2.

Компактный качественный микрофон, который может использоваться как с фото- видеокамерами, так и со смартфонами. Микрофон наделен прекрасными характеристиками, которые обеспечивают высококачественную запись голоса и различных звуков. 

5 450 ₽
В корзину
QZSD Q333 штатив 167 см с видеоголовой
QZSD Q333 штатив 167 см с видеоголовой
QZSD Q333 штатив 167 см с видеоголовой
Арт. DAN-2923
QZSD Q333 штатив 167 см с видеоголовой
Наличие
в наличии 1-3 шт

Штатив QZSD Q333 с видеоголовой.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 5 кг. Максимальная высота - 167 см.

6 140 ₽
В корзину
Fujimi FJ-SMRC универсальное крепление-адаптер для смартфона шириной 60-85мм
Fujimi FJ-SMRC универсальное крепление-адаптер для смартфона шириной 60-85мм
Fujimi FJ-SMRC универсальное крепление-адаптер для смартфона шириной 60-85мм
Арт. DAN-5676
Fujimi FJ-SMRC универсальное крепление-адаптер для смартфона шириной 60-85мм
Наличие
более 10 шт

Универсальное крепление-адаптер Fujimi FJ-SMRC для смартфона шириной 60-85 мм.

Универсальный держатель для смартфона. Держатель имеет два разъема 1/4'' для установки на штатив или селфи-палку. Вес - 50 г.

290 ₽
В корзину

Видео

Уроки по видесъемке. Как выбрать объектив
Уроки по видесъемке. Как выбрать объектив
Уокер Эванс и острая социальная фотография середины ХХ столетия
Уокер Эванс и острая социальная фотография середины ХХ столетия
Как делать отличные фотографии. Семь дельных советов
Как делать отличные фотографии. Семь дельных советов
Роберт Франк - выдающийся мастер документального фото
Роберт Франк - выдающийся мастер документального фото
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.