Артикул: OLE-1601

Godox EM68X микрофон с подсветкой RGB

Простой в использовании профессиональный настольный USB-микрофон с RGB-подсветкой и управлением через приложение для смартфона Godox Mic, которое управляет всеми параметрами микрофона. Микрофон создан специально для киберспортсменов и стримеров для трансляций в режиме реального времени. Совместим с ПК (Win 7, 8 и 10 / Mac OS), PS5 и PS4, подключается по технологии plug-and-play к мобильному устройству или ПК с помощью кабеля USB Type-C и сразу готов к записи чистого и качественного звука.