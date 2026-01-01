Godox EM68X микрофон с подсветкой RGB

Особенности
4 переключаемые диаграммы направленности с регулировкой громкости
Чувствительность -40 дБ±2 дБ
Частота дискретизации 48 кГц обеспечивает качественный звук
Регулируемая RGB подсветка для создания творческой атмосферы
5 световых режимов с регулировкой цвета и скорости выполнения
Отключения звука одним нажатием
APP Godox mic для управления RGB-подсветкой и настройками микрофона
Подключения к мобильному устройству или ПК с помощью кабеля USB Type-C
Мониторинг звука в реальном времени через аудиоразъем 3,5 мм
Запатентованный амортизирующий кронштейн
Для киберспорта, онлайн трансляций и подкастинга
Характеристики:
|Модель
|EM68X
|Диаграмма направленности
|Кардиоидная, всенаправленная, двунаправленная, стерео
|Частотная характеристика
|20Гц-20КГц
|Чувствительность микрофона
|-40 дБ±2 дБ
|Макс. уровень звукового давления
|115 дБ
|THD
|<3%
|Коэффициент сигнал/шум
|70 дБ
|Частота дискретизации
|48 КГц
|Совместимая ПК ОС
|Win7/Win8/Win10/Mac OS
|Совместимая мобильная ОС
|Android, iOS
|Диапазон частот BT
|2402мГц-2480мГц
|Макс. мощность передачи
|5 дБм
|Размер микрофона
|58x153 мм
|Вес микрофона
|239г
|Вес кронштейна
|412г