images
images
images
images
images
images
Godox EM68X микрофон с подсветкой RGB
Godox EM68X микрофон с подсветкой RGB
Godox EM68X микрофон с подсветкой RGB
Godox EM68X микрофон с подсветкой RGB
Godox EM68X микрофон с подсветкой RGB
Godox EM68X микрофон с подсветкой RGB

Godox EM68X микрофон с подсветкой RGB

Godox
Артикул: OLE-1601

Godox EM68X микрофон с подсветкой RGB

Простой в использовании профессиональный настольный USB-микрофон с RGB-подсветкой и управлением через приложение для смартфона Godox Mic, которое управляет всеми параметрами микрофона. Микрофон создан специально для киберспортсменов и стримеров для трансляций  в режиме реального времени. Совместим с ПК (Win 7, 8 и 10 / Mac OS), PS5 и PS4, подключается по технологии plug-and-play к мобильному устройству или ПК с помощью кабеля USB Type-C и сразу готов к записи чистого и качественного звука.

Описание

Особенности

  • 4 переключаемые диаграммы направленности с регулировкой громкости

  • Чувствительность -40 дБ±2 дБ

  • Частота дискретизации 48 кГц обеспечивает качественный звук

  • Регулируемая RGB подсветка для создания творческой атмосферы

  • 5 световых режимов с регулировкой цвета и скорости выполнения

  • Отключения звука одним нажатием

  • APP Godox mic для управления RGB-подсветкой и настройками микрофона

  • Подключения к мобильному устройству или ПК с помощью кабеля USB Type-C

  • Мониторинг звука в реальном времени через аудиоразъем 3,5 мм

  • Запатентованный амортизирующий кронштейн

  • Для киберспорта, онлайн трансляций и подкастинга

Характеристики:

МодельEM68X
Диаграмма направленностиКардиоидная, всенаправленная, двунаправленная, стерео
Частотная характеристика20Гц-20КГц
Чувствительность микрофона-40 дБ±2 дБ
Макс. уровень звукового давления115 дБ
THD<3%
Коэффициент сигнал/шум70 дБ
Частота дискретизации48 КГц
Совместимая ПК ОСWin7/Win8/Win10/Mac OS
Совместимая мобильная ОСAndroid, iOS
Диапазон частот BT2402мГц-2480мГц
Макс. мощность передачи5 дБм
Размер микрофона58x153 мм
Вес микрофона239г
Вес кронштейна412г

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Видеообзор &quot;Антибликовая раздвижная бленда для монитора Fotokvant Hood-M1&quot;
Видеообзор "Антибликовая раздвижная бленда для монитора Fotokvant Hood-M1"
Зонты Phottix серия Premio
Зонты Phottix серия Premio
Марцин Райчек — современный польский фотограф
Марцин Райчек — современный польский фотограф
Современные фотографы. Сергей Романов (амбротип)
Современные фотографы. Сергей Романов (амбротип)
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.