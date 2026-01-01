Boya BY-CM5 настольный конденсаторный USB микрофон

Описание

Микрофон BOYA BY-CM5 С возможностью выбора между кардиоидной и всенаправленной диаграммами направленности, а также поддерживая разрядность и частоту дискредитации 24 бит/48 кГц, данный микрофон позволит настроить Ваше собственного аудио звучание.

Встроенный 3,5мм вход для наушников позволит Вам отслеживать качество звука непосредственно во время производства аудиозаписи. Встроенный совмещённый регулятор громкости в наушниках/усиления/отключения звука позволит Вам регулировать громкость в соответствии с Вашими требованиями.



Особенности:

Универсальный USB-C микрофон

Совместим с большинством Android устройствами, USB-C планшетами и компьютерами Windows и Mac

Переключение в одно касание между кардиоидной и всенаправленной диаграммами направленности

Универсальный регулятор усиления/громкости/отключения звука

Мониторинг звука в режиме реального времени через 3,5мм выход для наушников

Исключительно профессиональное воспроизведение звука

Прочная съёмная настольная подставка для микрофона

Технические характеристики:

Диаграмма направленности Кардиоидная/Всенаправленная

Частотная характеристика 20-20000Гц

Чувствительность -37дБ (0дБ=1В/Па, 1кГц 1Па)

Питание 5В/70мА

Сигнал/шум 82дБ

Звуковое давление (SPL) 110дБ

Усиление микрофона 0~54дБ

Частота дискретизации 48кГц

Динамический диапазон 24Бит

Выходной разъём для наушников 3,5мм Jack

Аудиовыход Type-C

Размер 98,4×97,5×209,1мм

Вес 570г

Диаграмма Направленности: Кардиоидная