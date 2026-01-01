Boya BY-CM5 настольный конденсаторный USB микрофон

Микрофон BOYA BY-CM5 С возможностью выбора между кардиоидной и всенаправленной диаграммами направленности, а также поддерживая разрядность и частоту дискредитации 24 бит/48 кГц, данный микрофон позволит настроить Ваше собственного аудио звучание.
Встроенный 3,5мм вход для наушников позволит Вам отслеживать качество звука непосредственно во время производства аудиозаписи. Встроенный совмещённый регулятор громкости в наушниках/усиления/отключения звука позволит Вам регулировать громкость в соответствии с Вашими требованиями.
Особенности:
Универсальный USB-C микрофон
Совместим с большинством Android устройствами, USB-C планшетами и компьютерами Windows и Mac
Переключение в одно касание между кардиоидной и всенаправленной диаграммами направленности
Универсальный регулятор усиления/громкости/отключения звука
Мониторинг звука в режиме реального времени через 3,5мм выход для наушников
Исключительно профессиональное воспроизведение звука
Прочная съёмная настольная подставка для микрофона
Технические характеристики:
Диаграмма направленности Кардиоидная/Всенаправленная
Частотная характеристика 20-20000Гц
Чувствительность -37дБ (0дБ=1В/Па, 1кГц 1Па)
Питание 5В/70мА
Сигнал/шум 82дБ
Звуковое давление (SPL) 110дБ
Усиление микрофона 0~54дБ
Частота дискретизации 48кГц
Динамический диапазон 24Бит
Выходной разъём для наушников 3,5мм Jack
Аудиовыход Type-C
Размер 98,4×97,5×209,1мм
Вес 570г
Диаграмма Направленности: Кардиоидная
Микрофон BOYA BY-CM5 С возможностью выбора между кардиоидной и всенаправленной диаграммами направленности, а также поддерживая разрядность и частоту дискредитации 24 бит/48 кГц, данный микрофон позволит настроить Ваше собственного аудио звучание.