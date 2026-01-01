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Boya BY-CM5 настольный конденсаторный USB микрофон
Boya BY-CM5 настольный конденсаторный USB микрофон
Boya BY-CM5 настольный конденсаторный USB микрофон
Boya BY-CM5 настольный конденсаторный USB микрофон
Boya BY-CM5 настольный конденсаторный USB микрофон
Boya BY-CM5 настольный конденсаторный USB микрофон
Boya BY-CM5 настольный конденсаторный USB микрофон

Boya BY-CM5 настольный конденсаторный USB микрофон

Boya
Артикул: DAN-9211

Настольный USB микрофон BOYA BY-CM5 – это конденсаторный USB микрофон, совместимый с большинством Android устройствами, планшетами с USB-C разъёмом и Mac/Windows компьютерами. Его использование подходит для разнообразного применения, такого как студийная звукозапись в домашних условиях, подкастинг, звонки видеоконференции, запись вокала, музыкальных инструментов и прочее.

Описание

Микрофон BOYA BY-CM5 С возможностью выбора между кардиоидной и всенаправленной диаграммами направленности, а также поддерживая разрядность и частоту дискредитации 24 бит/48 кГц, данный микрофон позволит настроить Ваше собственного аудио звучание.
 Встроенный 3,5мм вход для наушников позволит Вам отслеживать качество звука непосредственно во время производства аудиозаписи. Встроенный совмещённый регулятор громкости в наушниках/усиления/отключения звука позволит Вам регулировать громкость в соответствии с Вашими требованиями.

 Особенности:
 Универсальный USB-C микрофон
 Совместим с большинством Android устройствами, USB-C планшетами и компьютерами Windows и Mac
 Переключение в одно касание между кардиоидной и всенаправленной диаграммами направленности
 Универсальный регулятор усиления/громкости/отключения звука
 Мониторинг звука в режиме реального времени через 3,5мм выход для наушников
 Исключительно профессиональное воспроизведение звука
 Прочная съёмная настольная подставка для микрофона
 Технические характеристики:
 Диаграмма направленности Кардиоидная/Всенаправленная
 Частотная характеристика 20-20000Гц
 Чувствительность -37дБ (0дБ=1В/Па, 1кГц 1Па)
 Питание 5В/70мА
 Сигнал/шум 82дБ
 Звуковое давление (SPL) 110дБ
 Усиление микрофона 0~54дБ
 Частота дискретизации 48кГц
 Динамический диапазон 24Бит
 Выходной разъём для наушников 3,5мм Jack
 Аудиовыход Type-C
 Размер 98,4×97,5×209,1мм
 Вес 570г
 Диаграмма Направленности: Кардиоидная

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