GreenBean GB-VM100S накамерный cтереомикрофон

Описание

Стереофонический конденсаторный микрофон, работающий в плоскости X/Y, дает высокое качество звука. Оснащен отключаемым фильтром верхних частот. Имеет крепление под горячий башмак. Работает от двух батареек типа ААА 1,5 В.

Технические характеристики: