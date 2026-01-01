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GreenBean GB-VM100S накамерный cтереомикрофон

GreenBean GB-VM100S накамерный cтереомикрофон

GreenBean
Артикул: OLE-0332

GreenBean GB-VM100S – конденсаторный направленный cтереомикрофон. Оснащен антивибрационной системой подвеса, фильтром верхних частот и ветрозащитным экраном. Изготовлен в алюминиевом корпусе.

Описание

Стереофонический конденсаторный микрофон, работающий в плоскости X/Y, дает высокое качество звука. Оснащен отключаемым фильтром верхних частот. Имеет крепление под горячий башмак. Работает от двух батареек типа ААА 1,5 В.
 
Технические характеристики:
  • каналы стерео – 2
  • диапазон частот, Гц – 35–20 000
  • чувствительность, дБ ( при 1 кГц) – −42 дБ ± 3 
  • соотношение сигнал/шум, дБ – не менее 75 
  • выходное сопротивление, Ом – не более 500
  • питание – 2 батареи типа AAA
  • разъем – 3,5 мм (стерео мини-джек)
  • габариты, мм – 115х45х55 
  • вес без батареи, г – 72

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