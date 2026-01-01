GreenBean GB-VM100S накамерный cтереомикрофон

Стереофонический конденсаторный микрофон, работающий в плоскости X/Y, дает высокое качество звука. Оснащен отключаемым фильтром верхних частот. Имеет крепление под горячий башмак. Работает от двух батареек типа ААА 1,5 В.
Технические характеристики:
- каналы стерео – 2
- диапазон частот, Гц – 35–20 000
- чувствительность, дБ ( при 1 кГц) – −42 дБ ± 3
- соотношение сигнал/шум, дБ – не менее 75
- выходное сопротивление, Ом – не более 500
- питание – 2 батареи типа AAA
- разъем – 3,5 мм (стерео мини-джек)
- габариты, мм – 115х45х55
- вес без батареи, г – 72