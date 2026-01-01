GreenBean GB-VM19D микрофон-пушка для DSLR (снят с производства)

Суперкардиоидная диаграмма направленности гарантирует, что аудиозапись сфокусируется на объекте, находящемся впереди камеры, а посторонние окружающие звуки минимизируются.
Антивибрационная система подвеса обеспечивает изоляцию от внешних физических факторов, которые могут вызвать нежелательные гул и вибрацию в микрофоне. Легкодоступные органы управления располагаются на задней стороне микрофона. Отключаемый высокочастотный фильтр, отсекающий частоты ниже 80 Гц, предотвратит запись низкочастотного шума (шум улицы, гул автомобилей
GreenBean
Питание от 9В батареи располагаемой в корпусе. Корпус оснащен индикатором низкого заряда, переключателем фильтра высоких частот и стандартным креплением. Подключается с помощью разъема stereo mini-jack.
Характеристики:
- частотный диапазон, Гц – 40–20 000
- чувствительность – -40 дБ ±1 дБ / 0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц
- отношение сигнал-шум, дБ – не менее 75
- низкий уровень шумов
- выходное полное сопротивление, Ом – не менее 200
- питание – 6F22 или 6LR61 («Крона» 9В)
- разъем – TRS диам. 3,5 мм (мини-джек)
- фильтр – отключаемый фильтр высоких частот (80 Гц)
- размеры, мм – 200х102х58
- вес, г – 121