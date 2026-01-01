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GreenBean GB-VM19D микрофон-пушка для DSLR (снят с производства)

GreenBean GB-VM19D микрофон-пушка для DSLR (снят с производства)

GreenBean
Артикул: NVF-2155

GreenBean GB-VM19D конденсаторный остронаправленный микрофон-пушка для использования с DSLR, видеокамерами и портативными диктофонами в качестве источника качественного и чистого звука. Чувствительность -40 дБ ±2 дБ (при 1 кГц). Оснащен антивибрационной системой подвеса. Вес аксессуара 121 г.

Описание

Суперкардиоидная диаграмма направленности гарантирует, что аудиозапись сфокусируется на объекте, находящемся впереди камеры, а посторонние окружающие звуки минимизируются.

Антивибрационная система подвеса обеспечивает изоляцию от внешних физических факторов, которые могут вызвать нежелательные гул и вибрацию в микрофоне. Легкодоступные органы управления располагаются на задней стороне микрофона. Отключаемый высокочастотный фильтр, отсекающий частоты ниже 80 Гц, предотвратит запись низкочастотного шума (шум улицы, гул автомобилей и т. д.)

GreenBean GB-PVM10S крепится к стандартному креплению типа башмак, или на любое устройство с посадочной резьбой 1/4 дюйма.

Питание от 9В батареи располагаемой в корпусе. Корпус оснащен индикатором низкого заряда, переключателем фильтра высоких частот и стандартным креплением. Подключается с помощью разъема stereo mini-jack.

Характеристики:

  • частотный диапазон, Гц – 40–20 000
  • чувствительность – -40 дБ ±1 дБ / 0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц
  • отношение сигнал-шум, дБ – не менее 75
  • низкий уровень шумов
  • выходное полное сопротивление, Ом – не менее 200
  • питание – 6F22 или 6LR61 («Крона» 9В)
  • разъем – TRS диам. 3,5 мм (мини-джек)
  • фильтр – отключаемый фильтр высоких частот (80 Гц)
  • размеры, мм – 200х102х58
  • вес, г – 121

 

Комплектация

  • Микрофон-пушка GB-VM19D.
  • Запасные резиновые держатели.
  • Ветрозащитный экран из искусственной шерсти.
  • Ветрозащитный экран из поролона.
  • Чехол.

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