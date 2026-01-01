GreenBean GB-VM19D микрофон-пушка для DSLR (снят с производства)

Описание

Суперкардиоидная диаграмма направленности гарантирует, что аудиозапись сфокусируется на объекте, находящемся впереди камеры, а посторонние окружающие звуки минимизируются.

Антивибрационная система подвеса обеспечивает изоляцию от внешних физических факторов, которые могут вызвать нежелательные гул и вибрацию в микрофоне. Легкодоступные органы управления располагаются на задней стороне микрофона. Отключаемый высокочастотный фильтр, отсекающий частоты ниже 80 Гц, предотвратит запись низкочастотного шума (шум улицы, гул автомобилей и т. д. )

GreenBean GB-PVM10S крепится к стандартному креплению типа башмак, или на любое устройство с посадочной резьбой 1/4 дюйма.

Питание от 9В батареи располагаемой в корпусе. Корпус оснащен индикатором низкого заряда, переключателем фильтра высоких частот и стандартным креплением. Подключается с помощью разъема stereo mini-jack.

Характеристики: