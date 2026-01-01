Fujimi NA-Q7 профессиональный стереомикрофон

Микрофон оснащен поролоновой накладкой, которая снижает влияние на звук ветра и дыхания. Имеется два режима переключения микрофона – 90 град (для записи точечных источников) и 120 град. (для записи звука на концертах, спектаклях и т.п.)
Может использоваться с цифровыми видео- и зеркальными фотокамерами. Микрофон оснащен клипсой для фиксации кабеля.
Характеристики:
- частотный диапазон – 30–18000 Гц.
- чувствительность – -40 дБ (0 дБ=1 В/Па при 1 КГц)
- направленность – однонаправленный
- выходное сопротивление – 200
- отношение сигнал/шум – 76 дБ (1 кГц при 1 Ра)
- максимальное звуковое давление – 120 дБ (при 1KHzs <=1% T.H.D)
- источник питания – 2 батареи тип АА, 1,5 В (примерно на 800 часов работы при комнатной температуре)
- длина кабеля – 150 см
- размеры, мм – 240х51х120 (без шнура и поролоновой ветрозащиты)
- вес, г – 165
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