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Fujimi NA-Q7 профессиональный стереомикрофон

Fujimi NA-Q7 профессиональный стереомикрофон

Fujimi
Артикул: NVF-1289

Fujimi NA-Q7 – профессиональный стереомикрофон для записи звука на DV/DSLR-камеры. Микрофон разработан с упругой подвеской. Веосемь резиновых амортизаторов предназначены для уменьшения ударов и снижение шума от вибраций на ходу.

Позволяет делать запись звука более качественной.

Описание

Микрофон оснащен поролоновой накладкой, которая снижает влияние на звук ветра и дыхания. Имеется два режима переключения микрофона – 90 град (для записи точечных источников) и 120 град. (для записи звука на концертах, спектаклях и т.п.)

Может использоваться с цифровыми видео- и зеркальными фотокамерами. Микрофон оснащен клипсой для фиксации кабеля.

Характеристики:

  • частотный диапазон – 30–18000 Гц.
  • чувствительность – -40 дБ (0 дБ=1 В/Па при 1 КГц)
  • направленность – однонаправленный
  • выходное сопротивление – 200
  • отношение сигнал/шум – 76 дБ (1 кГц при 1 Ра)
  • максимальное звуковое давление – 120 дБ (при 1KHzs <=1% T.H.D)
  • источник питания – 2 батареи тип АА, 1,5 В (примерно на 800 часов работы при комнатной температуре)
  • длина кабеля – 150 см
  • размеры, мм – 240х51х120 (без шнура и поролоновой ветрозащиты)
  • вес, г – 165
  •  

Комплектация

  • Микрофон.
  • Батерея типоразмер АА – 2 шт.
  • Ветрозащита.
  • Инструкция.

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