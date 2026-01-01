Fujimi NA-Q7 профессиональный стереомикрофон

Описание

Микрофон оснащен поролоновой накладкой, которая снижает влияние на звук ветра и дыхания. Имеется два режима переключения микрофона – 90 град (для записи точечных источников) и 120 град. (для записи звука на концертах, спектаклях и т.п.)

Может использоваться с цифровыми видео- и зеркальными фотокамерами. Микрофон оснащен клипсой для фиксации кабеля.

Характеристики: