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Boya BY-PVM50 компактный стереоконденсаторный микрофон
Boya BY-PVM50 компактный стереоконденсаторный микрофон

Boya BY-PVM50 компактный стереоконденсаторный микрофон

Boya
Артикул: NVF-6410

Boya BY-PVM50 – компактный стереоконденсаторный микрофон, для DSLR и беззеркальных камер. Направленность X/Y.

Описание

Очень компактный и легкий стереофонический конденсаторный микрофон с диаграммой направленности X/Y. Микрофон разработан для использования на DSLR камерах, цифровых рекордерах и камкордерах.

Микрофон оснащен антивибрационным креплением с возможностью установки в "горячий башмак" камеры. Для питания используются стандартные элементы LR44, а кнопка включения вынесена на корпус.

Микрофон подключается к камере при помощи съемного кабеля 3.5мм.

Характеристики:

  • диапазон частот – 60 Гц – 18 кГц
  • чувствительность – 30дБ + / - 1дБ / 0дБ = 1V/Pa , 1кГц
  • соотношение шум-сигнал, дБ – > 78
  • питание – LR44
  • подключение – 3,5 мм мини-штекер замок
  • габариты, мм – 153х 50х56
  • вес, г – 80

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