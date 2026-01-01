Boya BY-PVM50 компактный стереоконденсаторный микрофон

Описание

Очень компактный и легкий стереофонический конденсаторный микрофон с диаграммой направленности X/Y. Микрофон разработан для использования на DSLR камерах, цифровых рекордерах и камкордерах.

Микрофон оснащен антивибрационным креплением с возможностью установки в "горячий башмак" камеры. Для питания используются стандартные элементы LR44, а кнопка включения вынесена на корпус.

Микрофон подключается к камере при помощи съемного кабеля 3.5мм.

Характеристики: