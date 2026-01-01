Boya BY-PVM50 компактный стереоконденсаторный микрофон

Очень компактный и легкий стереофонический конденсаторный микрофон с диаграммой направленности X/Y. Микрофон разработан для использования на DSLR камерах, цифровых рекордерах и камкордерах.
Микрофон оснащен антивибрационным креплением с возможностью установки в "горячий башмак" камеры. Для питания используются стандартные элементы LR44, а кнопка включения вынесена на корпус.
Микрофон подключается к камере при помощи съемного кабеля 3.5мм.
Характеристики:
- диапазон частот – 60 Гц – 18 кГц
- чувствительность – 30дБ + / - 1дБ / 0дБ = 1V/Pa , 1кГц
- соотношение шум-сигнал, дБ – > 78
- питание – LR44
- подключение – 3,5 мм мини-штекер замок
- габариты, мм – 153х 50х56
- вес, г – 80