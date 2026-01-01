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Boya BY-MM1 универсальный кардиоидный микрофон
Boya BY-MM1 универсальный кардиоидный микрофон
Boya BY-MM1 универсальный кардиоидный микрофон
Boya BY-MM1 универсальный кардиоидный микрофон
Boya BY-MM1 универсальный кардиоидный микрофон
Boya BY-MM1 универсальный кардиоидный микрофон

Boya BY-MM1 универсальный кардиоидный микрофон

Boya
Артикул: NVF-8150

Boya BY-MM1 – компактный качественный микрофон, который может использоваться как с небольшими фото- видеокамерами, так и со смартфонами. Микрофон наделен прекрасными характеристиками, которые обеспечивают высококачественную запись голоса и различных звуков. 

Описание

Корпус микрофона выполнен из алюминия и имеет керамическое антибликовое покрытие, он устанавливается на виброразвязку. 

Прибор устанавливается на фотокамеру в разъем горячий башмак, он оснащен соединительным разъемом 3,5 мм и легко подключается с помощью кабеля TTR (3 pin) напрямую в разъем фотокамеры. Чтобы использовать его со смартфоном, необходимо применить кабель TTRS (4 pin) и подключить его в обычный разъем для наушников.

Для того, чтобы закрепить микрофон на смартфоне, потребуется докупить специальное крепление или риг для смартфона.

Характеристики:

  • направленность – кардиоидная
  • тип – конденсаторный
  • частотный диапазон – 35-18KHz +/-3dB
  • чувствительность – -42dB +/- 1dB / 0dB=1V/Pa, 1kHz
  • разъем – 3,5 мм. TTR (3 pin) и TTRS (4 pin)
  • питание – от фотокамеры или от смартфона
  • размер, мм – 22x22x81
  • вес, г – 86

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