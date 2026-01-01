Boya BY-MM1 универсальный кардиоидный микрофон

Корпус микрофона выполнен из алюминия и имеет керамическое антибликовое покрытие, он устанавливается на виброразвязку.
Прибор устанавливается на фотокамеру в разъем горячий башмак, он оснащен соединительным разъемом 3,5 мм и легко подключается с помощью кабеля TTR (3 pin) напрямую в разъем фотокамеры. Чтобы использовать его со смартфоном, необходимо применить кабель TTRS (4 pin) и подключить его в обычный разъем для наушников.
Для того, чтобы закрепить микрофон на смартфоне, потребуется докупить специальное крепление или риг для смартфона.
Характеристики:
- направленность – кардиоидная
- тип – конденсаторный
- частотный диапазон – 35-18KHz +/-3dB
- чувствительность – -42dB +/- 1dB / 0dB=1V/Pa, 1kHz
- разъем – 3,5 мм. TTR (3 pin) и TTRS (4 pin)
- питание – от фотокамеры или от смартфона
- размер, мм – 22x22x81
- вес, г – 86