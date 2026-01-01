Boya BY-MM1 универсальный кардиоидный микрофон

Описание

Корпус микрофона выполнен из алюминия и имеет керамическое антибликовое покрытие, он устанавливается на виброразвязку.

Прибор устанавливается на фотокамеру в разъем горячий башмак, он оснащен соединительным разъемом 3,5 мм и легко подключается с помощью кабеля TTR (3 pin) напрямую в разъем фотокамеры. Чтобы использовать его со смартфоном, необходимо применить кабель TTRS (4 pin) и подключить его в обычный разъем для наушников.

Для того, чтобы закрепить микрофон на смартфоне, потребуется докупить специальное крепление или риг для смартфона.

Характеристики: