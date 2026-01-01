Synco Lav-S6P петличный микрофон с Type-C для OSMO

Артикул: DAN-4760

Петличный микрофон Synco Lav-S6P с Type-C для OSMO.

Всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п. За счет интегрированного 19,7-футового кабеля (примерно 6 метров) с 3,5 мм четырехполюсным позолоченным разъемом может подключаться непосредственно к смартфону и большинству камер. Имеет низкий уровень шума. В комплекте предусмотрен адаптер 6,5 мм и адаптер Type-C.