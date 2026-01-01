Synco Lav-S6P петличный микрофон с Type-C для OSMO

Характеристики:
- преобразователь - электретный конденсатор
- полярный шаблон - всенаправленный
- диапазон частот - 65 Гц ~ 18 кГц
- сигнал/шум - 74 дБ
- чувствительность SPL - -30 дБ +/- 3dB / 0 дБ = 1 В / Па, 1 кГц
- разъем - 3,5 мм
- длина кабеля - 6 м
Москва
Малая Семеновская 3с6
Петличный микрофон Synco Lav-S6P с Type-C для OSMO.
Всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п. За счет интегрированного 19,7-футового кабеля (примерно 6 метров) с 3,5 мм четырехполюсным позолоченным разъемом может подключаться непосредственно к смартфону и большинству камер. Имеет низкий уровень шума. В комплекте предусмотрен адаптер 6,5 мм и адаптер Type-C.
Характеристики:
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