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Boya BY-LM300 двойной петличный конденсаторный микрофон для DSLR фотокамер и видеокамер
Boya BY-LM300 двойной петличный конденсаторный микрофон для DSLR фотокамер и видеокамер

Boya BY-LM300 двойной петличный конденсаторный микрофон для DSLR фотокамер и видеокамер

Boya
Артикул: NVF-9897

Boya BY-LM300 - двойной петличный конденсаторный микрофон для DSLR фото- и видеокамер.

Модель может использоваться для высококачественной записи звука как на цифровые рекордеры, так и на видео и DSLR-камеры, обеспечивая хорошую чувствительность и динамический диапазон при низком уровень шумов.

Описание

Легкая и компактная модель с надежной клипсой, которая позволит удобно и незаметно закрепить микрофоны практически везде, от одежды, до предметов интерьера или в салоне автомобиля. 

Тонкий и гибкий шнур микрофона имеет длину 4 м, что делает удобным его использование для записи звука в различных условиях, как в любительских, так и в профессиональных целях. Идеально подходит для записи интервью.

Характеристики:

  • преобразователь - электретный конденсатор
  • полярный шаблон - всенаправленный
  • диапазон частот - 35 Гц ~ 18 кГц
  • сигнал/шум - 74 дБ
  • чувствительность SPL - -30 дБ +/- 3 дБ / 0 дБ = 1 В / Па, 1 кГц
  • разъем - 3,5 мм, подключение TRS
  • вес - 50 г
  • длина кабеля - 4 м

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