Styler OB-13807 постер Папоротник 50X70см

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Постер Папоротник Styler OB-13807, размер - 50X70 см.
Репродукция выполнена методом офсетной печати на бумаге, вставлена в рамку из МДФ. Послужит оригинальным элементом декора офисного помещения или жилой комнаты. Размер - 50X70 см.
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