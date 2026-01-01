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Styler OB-13807 постер Папоротник 50X70см
Styler OB-13807 постер Папоротник 50X70см

Styler OB-13807 постер Папоротник 50X70см

Styler
Артикул: DAN-5133

Постер Папоротник Styler OB-13807, размер - 50X70 см.

Репродукция выполнена методом офсетной печати на бумаге, вставлена в рамку из МДФ. Послужит оригинальным элементом декора офисного помещения или жилой комнаты. Размер - 50X70 см.

Описание

Styler OB-13807 постер Папоротник 50X70см

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