Styler CA-12802 репродукция Золотой павлин на холсте 60X80см

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Репродукция Золотой павлин Styler CA-12802 на холсте, размер - 60X80 см.
Репродукция выполнена методом цифровой печати на синтетическом холсте. Холст натянут на подрамник. Послужит оригинальным элементом декора офисного помещения или жилой комнаты. Размер - 60X80 см.
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