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Styler CA-12443 репродукция Лодка в траве на холсте 45X140см
Styler CA-12443 репродукция Лодка в траве на холсте 45X140см

Styler CA-12443 репродукция Лодка в траве на холсте 45X140см

Styler
Артикул: DAN-5165

Репродукция Лодка в траве Styler CA-12443 на холсте, размер - 45X140 см.

Репродукция выполнена методом цифровой печати на синтетическом холсте. Холст натянут на подрамник. Послужит оригинальным элементом декора офисного помещения или жилой комнаты. Размер - 45X140 см.

Описание

Styler CA-12443 репродукция Лодка в траве на холсте 45X140см

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