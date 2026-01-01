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Styler CA-11907 репродукция Голубой орнамент на холсте с эффектом серебра 65X65см
Styler CA-11907 репродукция Голубой орнамент на холсте с эффектом серебра 65X65см

Styler CA-11907 репродукция Голубой орнамент на холсте с эффектом серебра 65X65см

Styler
Артикул: DAN-5144

Репродукция Голубой орнамент Styler CA-11907 на холсте, с эффектом серебра, размер - 65X65 см.

Репродукция выполнена методом цифровой печати на синтетическом холсте с эффектом серебра. Холст натянут на подрамник. Послужит оригинальным элементом декора офисного помещения или жилой комнаты. Размер - 65X65 см.

Описание

Styler CA-11907 репродукция Голубой орнамент на холсте с эффектом серебра 65X65см

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