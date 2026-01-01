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Styler CA-11807 репродукция Травы 3 27X75см

Styler CA-11807 репродукция Травы 3 27X75см

Styler
Артикул: DAN-5140

Репродукция Травы 3 Styler CA-11807, размер - 27X75 см.

Репродукция выполнена методом цифровой печати на синтетическом холсте. Холст натянут на подрамник. Послужит оригинальным элементом декора офисного помещения или жилой комнаты. Размер - 27X75 см.

Описание

Styler CA-11807 репродукция Травы 3 27X75см

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