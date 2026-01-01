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Styler CA-01061 репродукция Париж 2 на холсте, 60X80см
Styler CA-01061 репродукция Париж 2 на холсте, 60X80см

Styler CA-01061 репродукция Париж 2 на холсте, 60X80см

Styler
Артикул: DAN-5137

Репродукция Париж 2 на холсте Styler CA-01061, размер - 60X80 см.

Репродукция выполнена методом цифровой печати на синтетическом холсте. Холст натянут на подрамник. Послужит оригинальным элементом декора офисного помещения или жилой комнаты. Размер - 60X80 см.

Описание

Styler CA-01061 репродукция Париж 2 на холсте, 60X80см

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