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ZEP B18668W Assisi White SILVER PLATED металлическая фоторамка с посеребрением 15x20
ZEP B18668W Assisi White SILVER PLATED металлическая фоторамка с посеребрением 15x20
ZEP B18668W Assisi White SILVER PLATED металлическая фоторамка с посеребрением 15x20
ZEP B18668W Assisi White SILVER PLATED металлическая фоторамка с посеребрением 15x20
ZEP B18668W Assisi White SILVER PLATED металлическая фоторамка с посеребрением 15x20

ZEP B18668W Assisi White SILVER PLATED металлическая фоторамка с посеребрением 15x20

ZEP
Артикул: DAN-9858

Фоторамка ZEP серия SILVER PLATED  сделана в Италии из посеребренного  алюминия. Для обработки поверхности  используется напыление серебром. Такое покрытие характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к окислению. В  углу  каждой рамки стоит клеймо, как подтверждение подлинности сертификата серебряного напыления. Задник рамки выполнен из дерева
Рамка  упакована в картонную  коробку, прилагается бумажный сертификат.  Формат 15x20 см. Ножка для установки на поверхность.

Описание

ZEP B18668W Assisi White SILVER PLATED металлическая фоторамка с посеребрением 15x20

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