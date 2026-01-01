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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
WALTHER WD520S 15x20 Chloe Silver Plated металлическая фоторамка серебро.
Фоторамка Chloe Silver Plated от Walther Design выполнена из металла . Имеет тонкий посеребренный профиль с зеркальным эффектом, устойчивый к потускнению. Рамка оснащена прозрачным шлифованным стеклом и имеет черный бархатный задник. Упакована в индивидуальную коробку с прозрачной крышкой.
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