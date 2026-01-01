Артикул: DAN-9823

WALTHER WD520G 15x20 Chloe Silver Plated металлическая фоторамка золотая.

Фоторамка Chloe Silver Plated от Walther Design выполнена из металла . Имеет тонкий позолоченный профиль с зеркальным эффектом, устойчивый к потускнению. Рамка оснащена прозрачным шлифованным стеклом и имеет черный бархатный задник. Упакована в индивидуальную коробку с прозрачной крышкой.