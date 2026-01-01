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WALTHER WD520D 15x20 Chloe Silver Plated металлическая фоторамка антрацит

WALTHER WD520D 15x20 Chloe Silver Plated металлическая фоторамка антрацит

Walther
Артикул: DAN-9822

Фоторамка  Chloe Silver Plated от Walther Design  выполнена из  металла .  Имеет тонкий посеребренный профиль  с зеркальным эффектом, устойчивый к  потускнению.  Рамка оснащена прозрачным шлифованным стеклом и имеет черный  бархатный задник. Упакована в индивидуальную коробку с прозрачной крышкой.

Описание

WALTHER WD520D 15x20 Chloe Silver Plated металлическая фоторамка антрацит

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