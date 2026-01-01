WALTHER KV040J 30x40 фоторамка N.Lifestyle пластик бронзовая

Характеристики:
- производитель - Walther (Германия)
- размер, см - 30x40
- материал - пластик
- цвет - бронзовый
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фоторамка бронзового цвета WALTHER KV040J предназначена для размещения снимка размером 30x40 см. Изготовлена из пластика, задняя панель – из экологически чистого ДВП. Рамка оснащена подставкой.Тонкое прозрачное стекло фиксирует снимок и защищает его от повреждений и пыли.
Рамка WALTHER KV040J будет идеально смотреться на любой современной мебели.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter