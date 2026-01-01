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WALTHER KV040J 30x40 фоторамка N.Lifestyle пластик бронзовая

WALTHER KV040J 30x40 фоторамка N.Lifestyle пластик бронзовая

Walther
Артикул: MTG-0037

Фоторамка бронзового цвета WALTHER KV040J предназначена для размещения снимка размером 30x40 см. Изготовлена из пластика, задняя панель – из экологически чистого ДВП. Рамка оснащена подставкой.Тонкое прозрачное стекло фиксирует снимок и защищает его от повреждений и пыли.

Рамка WALTHER KV040J будет идеально смотреться на любой современной мебели.

Описание


Характеристики:

  • производитель - Walther (Германия)
  • размер, см - 30x40
  • материал - пластик
  • цвет - бронзовый

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