WALTHER KV040J 30x40 фоторамка N.Lifestyle пластик бронзовая

Артикул: MTG-0037

Фоторамка бронзового цвета WALTHER KV040J предназначена для размещения снимка размером 30x40 см. Изготовлена из пластика, задняя панель – из экологически чистого ДВП. Рамка оснащена подставкой.Тонкое прозрачное стекло фиксирует снимок и защищает его от повреждений и пыли.

Рамка WALTHER KV040J будет идеально смотреться на любой современной мебели.