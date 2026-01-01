WALTHER KV040G 30x40 фоторамка N.Lifestyle пластик золотая

Характеристики:
- производитель - Walther (Германия)
- размер, см - 30x40
- материал - пластик
- цвет - золотой
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фоторамка WALTHER KV040G из пластика золотого цвета для размещения фото размером 30x40 см. Имеется задняя панель из ДВП и прозрачное стекло. Оно надежно фиксирует снимок и защищает его от повреждений и пыли.
Размер рамки позволяет вставить не только снимок, но и сделать подходящее паспарту.
Рамка WALTHER KV040G подходит для ее размещения как в гостиной, так и в спальне.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter