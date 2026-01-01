WALTHER KV040G 30x40 фоторамка N.Lifestyle пластик золотая

Артикул: MTG-0036

Фоторамка WALTHER KV040G из пластика золотого цвета для размещения фото размером 30x40 см. Имеется задняя панель из ДВП и прозрачное стекло. Оно надежно фиксирует снимок и защищает его от повреждений и пыли.

Размер рамки позволяет вставить не только снимок, но и сделать подходящее паспарту.

Рамка WALTHER KV040G подходит для ее размещения как в гостиной, так и в спальне.



