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Walter KV030D фоторамка 20x30 N Lifestyle пластик стальная

Walter KV030D фоторамка 20x30 N Lifestyle пластик стальная

Walther
Артикул: MTG-0028

Фоторамка стального цвета WALTHER KV030D из высококачественного пластика для фото размером 20x30 см. С внутренней стороны рамки имеется твердый картон и держатель, чтобы повесить ее на стену.С внешней стороны размещено стекло, защищающее фото от негативных влияний солнечного света и пыли. Рамка не содержит лишних элементов декора, подходит для размещения к квартире и офисе.

Описание

Характеристики:

  • производитель - Walther (Германия)
  • размер, см - 20x30
  • материал - пластик
  • цвет – стальной

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