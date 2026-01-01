Walter KV030D фоторамка 20x30 N Lifestyle пластик стальная

Характеристики:
- производитель - Walther (Германия)
- размер, см - 20x30
- материал - пластик
- цвет – стальной
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фоторамка стального цвета WALTHER KV030D из высококачественного пластика для фото размером 20x30 см. С внутренней стороны рамки имеется твердый картон и держатель, чтобы повесить ее на стену.С внешней стороны размещено стекло, защищающее фото от негативных влияний солнечного света и пыли. Рамка не содержит лишних элементов декора, подходит для размещения к квартире и офисе.
Характеристики:
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Фоторамка WALTHER KV030G изготовлена из пластика золотого цвета и подойдет для фото 20х30 см любой ориентации. Имеется крепление на стену и устойчивая подставка для размещения на горизонтальной поверхности. Стекло идеально прозрачное, без примесей, не искажает и не приглушает цвета.Рамка WALTHER KV030G подойдет для небольшого презента к празднику.
Фоторамка Chloe Silver Plated от Walther Design выполнена из металла . Имеет тонкий посеребренный профиль с зеркальным эффектом, устойчивый к потускнению. Рамка оснащена прозрачным шлифованным стеклом и имеет черный бархатный задник. Упакована в индивидуальную коробку с прозрачной крышкой.