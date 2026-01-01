Walter KV030D фоторамка 20x30 N Lifestyle пластик стальная

Артикул: MTG-0028

Фоторамка стального цвета WALTHER KV030D из высококачественного пластика для фото размером 20x30 см. С внутренней стороны рамки имеется твердый картон и держатель, чтобы повесить ее на стену.С внешней стороны размещено стекло, защищающее фото от негативных влияний солнечного света и пыли. Рамка не содержит лишних элементов декора, подходит для размещения к квартире и офисе.