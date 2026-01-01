WALTHER KV025S фоторамка 20x25 N.Lifestyle пластик серебряная

Артикул: MTG-0027

Фоторамка WALTHER KV025S для фото 20х25 см. Изготовлена из качественного пластика цвета серебра. С внутренней стороны имеется твердый картон и держатель, чтобы повесить рамку. С внешней стороны размещено стекло, которое защищает фотографию от негативных влияний солнечного света и пыли. Рамка подходит для размещения как в гостиной, так и в спальне.