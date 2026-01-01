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WALTHER KV025S фоторамка 20x25 N.Lifestyle пластик серебряная

WALTHER KV025S фоторамка 20x25 N.Lifestyle пластик серебряная

Walther
Артикул: MTG-0027

Фоторамка WALTHER KV025S для фото 20х25 см. Изготовлена из качественного пластика цвета серебра. С внутренней стороны имеется твердый картон и держатель, чтобы повесить рамку. С внешней стороны размещено стекло, которое защищает фотографию от негативных влияний солнечного света и пыли. Рамка подходит для размещения как в гостиной, так и в спальне.

Описание

Характеристики:

  • производитель - Walther (Германия)
  • размер, см - 20x25
  • материал - пластик
  • цвет - серебряный

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