WALTHER KV025S фоторамка 20x25 N.Lifestyle пластик серебряная

Характеристики:
- производитель - Walther (Германия)
- размер, см - 20x25
- материал - пластик
- цвет - серебряный
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фоторамка WALTHER KV025S для фото 20х25 см. Изготовлена из качественного пластика цвета серебра. С внутренней стороны имеется твердый картон и держатель, чтобы повесить рамку. С внешней стороны размещено стекло, которое защищает фотографию от негативных влияний солнечного света и пыли. Рамка подходит для размещения как в гостиной, так и в спальне.
Характеристики:
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