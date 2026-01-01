WALTHER KV025B фоторамка 20x25 N Lifestyle пластик черная

Артикул: MTG-0025

Фоторамка WALTHER KV025B для снимков размером 20х25 см. Изготовлена из качественного пластика черного цвета. С внутренней стороны имеется твердый картон и держатель, чтобы повесить рамку. От внешних негативных воздействий снимок защищен стеклом, расположенным с внешней стороны рамки. Рамка WALTHER KV025B, благодаря универсальному цвету, подойдет к любому интерьеру.