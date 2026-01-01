WALTHER KV025B фоторамка 20x25 N Lifestyle пластик черная

Характеристики:
- производитель - Walther (Германия)
- размер, см - 20x25
- материал - пластик
- цвет - черный
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фоторамка WALTHER KV025B для снимков размером 20х25 см. Изготовлена из качественного пластика черного цвета. С внутренней стороны имеется твердый картон и держатель, чтобы повесить рамку. От внешних негативных воздействий снимок защищен стеклом, расположенным с внешней стороны рамки. Рамка WALTHER KV025B, благодаря универсальному цвету, подойдет к любому интерьеру.
Характеристики:
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