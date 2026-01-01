WALTHER HO050С фоторамка 40x50 Home дерево бежевая

Характеристики:
- производитель - Walther (Германия)
- размер, см - 40x50
- материал - дерево
- цвет - бежевый
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фоторамка WALTHER HO050С бежевого цвета для снимка размером 40x50 см изготовлена из натуральной древесины, что делает ее экологически безопасной. Имеет широкий плоский профиль, аксессуары в виде горизонтальной подставки, зажимов и защитного стекла.
Рамка будет выглядеть уместно в офисных помещениях, холлах и барах
Характеристики:
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