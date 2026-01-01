WALTHER HO050С фоторамка 40x50 Home дерево бежевая

Артикул: MTG-0015

Фоторамка WALTHER HO050С бежевого цвета для снимка размером 40x50 см изготовлена из натуральной древесины, что делает ее экологически безопасной. Имеет широкий плоский профиль, аксессуары в виде горизонтальной подставки, зажимов и защитного стекла.

Рамка будет выглядеть уместно в офисных помещениях, холлах и барах