WALTHER HO040С фоторамка 30x40 Home дерево бежевая

Артикул: MTG-0014

Фоторамка WALTHER HO040С бежевого цвета для фото 30x40 см изготовлена из натуральной древесины, что делает ее экологически безопасной. Имеет широкий плоский профиль. Оснащена зажимами и защитным стеклом.

Шероховатая структура профиля в пастельных тонах выглядит как естественный фон, например, для портретных фото. Для большей четкости снимка, можно использовать паспарту.