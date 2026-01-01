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WALTHER HO040С фоторамка 30x40 Home дерево бежевая

WALTHER HO040С фоторамка 30x40 Home дерево бежевая

Walther
Артикул: MTG-0014

Фоторамка WALTHER HO040С бежевого цвета для фото 30x40 см изготовлена из натуральной древесины, что делает ее экологически безопасной. Имеет широкий плоский профиль. Оснащена зажимами и защитным стеклом.

Шероховатая структура профиля в пастельных тонах выглядит как естественный фон, например, для портретных фото. Для большей четкости снимка, можно использовать паспарту.

Описание

Характеристики:

  • производитель - Walther (Германия)
  • размер, см - 30x40
  • материал - дерево
  • цвет - бежевый

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