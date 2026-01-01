WALTHER HO040С фоторамка 30x40 Home дерево бежевая

Характеристики:
- производитель - Walther (Германия)
- размер, см - 30x40
- материал - дерево
- цвет - бежевый
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фоторамка WALTHER HO040С бежевого цвета для фото 30x40 см изготовлена из натуральной древесины, что делает ее экологически безопасной. Имеет широкий плоский профиль. Оснащена зажимами и защитным стеклом.
Шероховатая структура профиля в пастельных тонах выглядит как естественный фон, например, для портретных фото. Для большей четкости снимка, можно использовать паспарту.
Характеристики:
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